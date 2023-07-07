На МКС стартовал эксперимент «Вампир»Температура в печи уже достигла тысячи градусов
Российские космонавты на МКС начали эксперимент «Вампир» по получению кристаллов для инфракрасных датчиков спутников.
На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Вампир» по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков в условиях невесомости.
Название эксперимента расшифровывается как «вращающееся магнитное поле», в котором и предполагается получаются кристаллы. Для него на МКС была доставлена электровакуумная печь.
В результате движения зоны растворителя во вращающемся магнитном поле из твердого раствора выращиваются кристаллы на основе теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка. Предполагается, что использование такого методом в условиях космоса позволит получать кристаллы высокого качества — с однородностью, невозможной на Земле.
Из них планируется произвести новейшие инфракрасные датчики, которые будут использоваться на спутниках дистанционного зондирования Земли в рамках программы «Сфера».
Первый сеанс эксперимента длился около 8,5 часа, в данный момент идет плавка. Температура в печи уже почти 1000 °C и продолжает расти, рассказал участник эксперимента, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.