На МКС стартовал эксперимент «Вампир»

На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Вампир» по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков в условиях невесомости.

Название эксперимента расшифровывается как «вращающееся магнитное поле», в котором и предполагается получаются кристаллы. Для него на МКС была доставлена электровакуумная печь.

В результате движения зоны растворителя во вращающемся магнитном поле из твердого раствора выращиваются кристаллы на основе теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка. Предполагается, что использование такого методом в условиях космоса позволит получать кристаллы высокого качества — с однородностью, невозможной на Земле.

Из них планируется произвести новейшие инфракрасные датчики, которые будут использоваться на спутниках дистанционного зондирования Земли в рамках программы «Сфера».

Первый сеанс эксперимента длился около 8,5 часа, в данный момент идет плавка. Температура в печи уже почти 1000 °C и продолжает расти, рассказал участник эксперимента, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.