Наибольшая стабильность работы прошивки достигается при ее загрузки с карт памяти microSD объёмом от 16 до 128 ГБ. Что интересно, как только пользователь ее извлекает, консоль снова превращается в обычную Nintendo Switch, которая снова сможет запускать игры, созданные специально для нее. Но как всегда, есть несколько “но”. Во-первых, Switchroot LineageOS запускается только на старых ревизиях Nintendo Switch — для запуска прошивки используется эксплоит, который в середине 2018 года благополучно был устранен. Во-вторых, система не поддерживает режим сна, экран не имеет функции автоматического поворота, а сенсорный экран может благополучно зависнуть. Также иногда Wi-Fi перестает работать. Образ прошивки, инструкции и ответы на самые распространенные вопросы создатели порта разместили на форуме XDA-Developers.
Наука и технологии
Сегодня 08:46
На мощную карманную игровую консоль Nintendo Switch теперь можно установить Android
Правда, есть несколько “но”
На игровой консоли Nintendo Switch энтузиасты уже запустили различные сторонние операционные системы: Linux, Windows 10 и Android. Но теперь последнюю из них можно не просто установить, а использовать устройство практически полноценно. Самодельная прошивка Switchroot LineageOS 15.1 делает из стандартного Switch практически полноценный планшет на Android 8.1, благодаря чему у пользователя появляется возможность просматривать веб-страницы, видео и играть в игры для Android на своей консоли.
Самое читаемое