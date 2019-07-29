На мощную карманную игровую консоль Nintendo Switch теперь можно установить Android

Наибольшая стабильность работы прошивки достигается при ее загрузки с карт памяти microSD объёмом от 16 до 128 ГБ. Что интересно, как только пользователь ее извлекает, консоль снова превращается в обычную Nintendo Switch, которая снова сможет запускать игры, созданные специально для нее. Но как всегда, есть несколько “но”. Во-первых, Switchroot LineageOS запускается только на старых ревизиях Nintendo Switch — для запуска прошивки используется эксплоит, который в середине 2018 года благополучно был устранен. Во-вторых, система не поддерживает режим сна, экран не имеет функции автоматического поворота, а сенсорный экран может благополучно зависнуть. Также иногда Wi-Fi перестает работать. Образ прошивки, инструкции и ответы на самые распространенные вопросы создатели порта разместили на форуме XDA-Developers.