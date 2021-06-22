На MWC 2021 Samsung расскажет о будущем своих «умных» часов

Само мероприятие пройдёт 28 июня, но уже сейчас производитель разослал свежий пресс-релиз. В нём компания рассказала, что на онлайн-шоу нас ждёт демонстрация трёх важных направлений: Galaxy Ecosystem, New Watch Experience, Mobile Security, пишет ZDNet.

Отметим, что совсем недавно Samsung и Google объединили усилия в создании операционной системы для смарт-часов. В рамках сотрудничества два IT-гиганта взяли лучшее из Tizen и Wear OS, создав гибрид, на котором и будут работать в том числе будущие «умные» часы Samsung.