На MWC 2021 Samsung расскажет о будущем своих «умных» часов

Наука и технологии
Сегодня в 09:01
На MWC 2021 Samsung расскажет о будущем своих «умных» часовУчитывая недавний анонс объединения Tizen и Wear OS, нас ждёт что-то интересное
Чаще всего на выставках MWC компания Samsung показывает множество интересных новинок и наработок. Судя по всему, исключением не станет и MWC 2021 — на ней южнокорейский гигант готовится рассказать о будущем ряда своих гаджетов, в том числе и «умных» часов.
Само мероприятие пройдёт 28 июня, но уже сейчас производитель разослал свежий пресс-релиз. В нём компания рассказала, что на онлайн-шоу нас ждёт демонстрация трёх важных направлений: Galaxy Ecosystem, New Watch Experience, Mobile Security, пишет ZDNet.
Отметим, что совсем недавно Samsung и Google объединили усилия в создании операционной системы для смарт-часов. В рамках сотрудничества два IT-гиганта взяли лучшее из Tizen и Wear OS, создав гибрид, на котором и будут работать в том числе будущие «умные» часы Samsung.