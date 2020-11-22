На набросках Леонардо да Винчи обнаружены бактерии и человеческая ДНК

Речь идет о новейшем геномном подходе Nanopore, с помощью которого специалистам удалось выяснить, что на работах итальянского мастера преобладают сообщества бактерий, а не грибков, сообщается в журнале Frontiers in Microbiology. Учитывая, что ранее научный мир был склонен полагать, что на бумажных рисунках живут преимущественно грибы, свежее открытие исследователей оказалось по-настоящему удивительным.

Ученые полагают, что часть найденных микроорганизмов “пришли” вместе с реставраторами рисунков, в то время как другая часть была занесена очень давно через мух и их экскременты. Что же до наиболее распространенных видов живых организмов, найденных на работах мастера, то ими оказались Gammaproteobacteria отряда Pseudomonadales.

Отметим, что найденные следы человеческого ДНК на рисунках вряд ли можно отнести к Леонарду да Винчи — скорее всего, это также следы, оставленные на рисунках реставраторами, взаимодействовавших с рисунками в течение многих лет.