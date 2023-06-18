«На нас напали»: Microsoft заявила о масштабной хакерской атаке на сервисы компании

5 июня более тысячи пользователей столкнулись с проблемами доступа к данным сервисам. Продолжалось это дело более двух часов.

Компания подтвердила, что её серверы подверглись DDoS-атаке, что привело к сбоям в работе некоторых продуктов. В то же время в Microsoft уверяют, что ей удалось избежать утечек или компрометации пользовательских данных.

Сбои в работе сервисов Microsoft затронули пользователей по всему миру. Особенно много жалоб поступило от пользователей, которые испытывали проблемы с доступом к почтовому сервису Outlook. Это уже четвёртый подобный случай для Microsoft за последний год.

Отметим, что данный инцидент в очередной раз подчеркнул угрозы, с которыми сталкиваются крупные компании и пользователи в сфере кибербезопасности.

Кибератаки становятся всё более распространёнными и сопряжены с серьёзными последствиями для бизнеса и частных лиц.