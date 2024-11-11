На научном конгрессе будут использовать ИИ для синхронного перевода

На IV Конгрессе молодых учёных, который пройдёт в этом году, впервые будут использованы языки стран БРИКС. Уже доступны версии сайта мероприятия на русском, английском и китайском языках. Кроме того, на объектах навигации будут размещены QR-коды, которые откроют доступ к информации на китайском и португальском языках, а также на стендах выставки будут представлены описания проектов на пяти языках.

Особенностью мероприятия станет использование искусственного интеллекта для перевода части деловой программы. Этот новый подход, по словам Антона Кобякова, советника Президента РФ, пока работает в тестовом режиме и поддерживает четыре языка: русский, английский, китайский и французский. Участники смогут выбрать нужный язык с помощью QR-кодов в залах деловой программы.

Кобяков отметил, что внедрение новых технологий и инструментов необходимо для расширения повестки Конгресса, которая теперь включает мероприятия стран БРИКС. Успешные практики мероприятия, по его словам, будут использоваться и для других международных событий, чтобы сделать участие зарубежных гостей максимально удобным.