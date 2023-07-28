На одной из киргизских ГЭС запустят ферму для майнинга

Жапаров рассказал, что Камбар-Атинская ГЭС была запущена в 2010 году, её мощность — 120 МВт, а пропускная способность линий — 90 МВт. Следовательно, 30 МВТ буквально испарялись, из-за чего за 13 лет работы станции киргизские энергетики потеряли порядка 6,816 млрд кВтч. Благодаря майнинг-ферме потерь больше не будет. Потому что мощность фермы составляет как раз 30 МВт.

На строительство этой фермы будет потрачено около $20 млн. «Как только заработает майнинг-ферма, заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Всё будет автоматизировано и под нашим контролем», — отметил президент Киргизии.