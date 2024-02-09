На одной из лун Юпитера нашли жидкую воду

Этот спутник — Мимас, который, возможно, стал прототипом «Звезды смерти» в киноэпопее «Звёздные войны». Ранее считалось, что на Мимасе не может быть никаких признаков жизни, но в свете последнего открытия подобные представления могут быть кардинально пересмотрены, и это говорит о потенциальном наличии жизни ещё в одном месте нашей Солнечной системы.

Поверхность самой близкой к Сатурну и наименьшей луны буквально испещрена кратерами. А близость к планете и малый радиус — менее 198 км — создаёт мощную зависимость от приливных сил Сатурна и влияет на форму, поэтому Мимас не сфера, а овоид. Это подтвердили данные с космического зонда NASA «Кассини», изучавшего Сатурн и его спутники в течение более чем десятилетия.

Были выявлены возможность вращения и «неправильность» орбиты, в силу чего появились гипотезы о наличии в структуре спутника жидкого ядра или океана. Детализирование последних данных с «Кассини» снова подтвердило наличие именно подповерхностного океана жидкой воды, который находится под толщей льда в 20-30 км. А сформировался океан несколько миллионов лет назад, вероятно, между 5 и 15 млн лет назад.

«На первый взгляд, это самое маловероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды. Он выглядит старым и неактивным — огромное количество кратеров. На данный момент ничто не выдаёт существование океана», — заявил Лене, ведущий автор исследования.