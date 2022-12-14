На одной лишь технике Apple не выживешь: официальные магазины бренда в России начали продавать PS5 и Яндекс.Станции

Основным условием их существования была монобрендовость — в магазинах сетей было запрещено продавать любую технику, кроме купертиновской.

Но в начале 2022 года Apple ушла из России. И это поставило реселлеров в сложное положение. Из которого они, к слову, смогли выйти.

Та же сеть re:Store начала продавать пылесосы Dyson, «умные» колонки Яндекса, компьютерные кресла, лампы Bork и даже игровые консоли PlayStation 5.