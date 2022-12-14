На одной лишь технике Apple не выживешь: официальные магазины бренда в России начали продавать PS5 и Яндекс.Станции

На одной лишь технике Apple не выживешь: официальные магазины бренда в России начали продавать PS5 и Яндекс.СтанцииУдивительные времена
У компании Apple никогда не было магазинов Apple Store в России. Но вместо них были официальные реселлеры, такие как re:Store.
Фото: HDBlog
Основным условием их существования была монобрендовость — в магазинах сетей было запрещено продавать любую технику, кроме купертиновской.
Но в начале 2022 года Apple ушла из России. И это поставило реселлеров в сложное положение. Из которого они, к слову, смогли выйти.
Та же сеть re:Store начала продавать пылесосы Dyson, «умные» колонки Яндекса, компьютерные кресла, лампы Bork и даже игровые консоли PlayStation 5.
За последние полгода ассортимент магазина re:Store расширился, в нём появился раздел мелкой бытовой техники (зубные щетки, массажёры, фены, пылесосы), раздел для меломанов (виниловые проигрыватели, колонки и синтезаторы), различные товары для «умного» дома и многое другое.
Отметим, что до остановки деятельности в России, Apple запрещала монобрендовым сетям продавать даже смарт-колонки конкурентов. Даже несмотря на то, что в нашей стране фирменная колонка Apple HomePod официально не появлялась.