На Олимпийских играх 2020 года внедрят систему по распознаванию лиц

Вместе с NEC над системой работают и специалисты из Intel. Планируется, что обе компании смогут обеспечить “масштабную систему распознавания лиц для Олимпийских игр”. Так, система разработана, чтобы позволить организаторам Олимпиады “обеспечить беспрепятственную безопасную проверку для более чем 300 тыс человек, аккредитованных для игр», рассказал генеральный менеджер олимпийской программы Intel Рикардо Эчеваррия. По его словам, люди, которые будут использовать систему, заранее пройдут процедуру регистрации при помощи фотографии с удостоверения личности, выданных правительством.

Компания Intel пока никак не прокомментировала аспекты технологии, касающиеся конфиденциальности или хранения данных пользователей, но NEC уже выступила с заявлением, что это компетенция организаторов Олимпийских игр.