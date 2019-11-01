На орбите МКС начнут изготавливать свежую выпечку

Сообщается, что электропечь под названием Zero G Oven будет транспортироваться с помощью грузового корабля Sygnus. Так, она станет дополнением к тем средствам разогрева пищи, которые уже имеются у экипажа. Также, благодаря Zero G Oven будет проведен эксперимент, направленный на производство свежей выпечки в космосе, что представляет особую ценность, учитывая планы по реализации долговременных полетов на Марс.

Максимальная температура в электропечи равна 177°C, а это вдвое больше чем температура нагрева тех средств, которыми владеет экипаж МКС. Приготовление тестовой партии печенья займет у астронавтов порядка 15-20 минут, три штуки из которых будут переданы для проведения анализов на Землю.