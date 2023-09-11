На ОС «Аврора» теперь можно запускать Android приложения

Компания Avroid представила инновационную платформу, которая позволяет запускать приложения Android на российской операционной системе «Аврора». Это важное событие для продвижения «Авроры» и создания второго рабочего пространства, основанного на открытом коде Android Open Source Project (AOSP). Согласно Дмитрию Комиссарову, управляющему партнёру Avroid, ожидается, что к 2024 году на «Авроре» будет работать около 2 миллионов устройств в разных сферах.

Платформа Avroid будет доступна для пользователей отдельно, и стоимость лицензии пока не раскрывается. Однако для владельцев устройств «Аврора» она откроет доступ к «сотням тысяч» мобильных приложений. Эта инициатива рассматривается как важное событие для продвижения «Авроры» на рынке смартфонов.

Подобно эмулятору Windows для MacOS, названному Parallels, это решение призвано помочь операционной системе «Аврора» конкурировать на рынке ПО. В августе начались поставки смартфонов с «Авророй» в российские государственные органы, что является частью плана по переходу к отечественным устройствам. Такой переход актуален после обвинений ФСБ в сотрудничестве Apple со спецслужбами США и последующего запрета на использование iPhone в государственных структурах.