На острове Бали появилась специальная группа для отслеживания «неправильных» туристов

Эта группа будет проводить специальные операции «по контролю», чтобы выявлять туристов, не соблюдающих местные законы и культурные традиции. Группа будет определять таких туристов и пресекать подобное поведение, при этом не отвлекая основную массу отдыхающих от времяпровождения на острове.

До конца 2023 года будут проведены 100 операций. Как отмечается, зачастую нарушают законы и ведутся себя «некультурно» туристы с ограниченным бюджетом.

«Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, — большое количество иностранных туристов с низкими расходами, которые часто создают проблемы. Поскольку Бали входит в категорию дешёвых туристических направлений, он привлекает туристов с ограниченным бюджетом», — заявил глава миграционной службы Индонезии Сильми Карим.