На Ozon появится возможность подписаться на других покупателей

Маркетплейс Ozon начал тестировать новую опцию под названием «Публичный профиль». Эта функция позволит пользователям оставлять неанонимные отзывы о покупках, за исключением товаров, связанных с медициной и продукцией с маркировкой 18+, рассказали в пресс-службе компании. Нововведение даёт возможность подписываться на других покупателей с похожими предпочтениями.

Некоторые категории товаров, такие как нижнее белье, домашняя одежда, чулочно-носочные изделия, а также электронные сигареты, кальяны и медицинские изделия, не будут отображаться в публичных профилях. Пока новая функция доступна только по ссылке-приглашению от клиента, но в будущем подписаться на страницу можно будет через неаноничные отзывы.

В компании уточнили, что в профиле будет указано только имя пользователя и первая буква его фамилии, при этом владелец аккаунта сможет скрывать отдельные отзывы. Для того, чтобы отключить эту функцию, потребуется изменить настройки профиля.