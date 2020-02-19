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На переоборудованном советском "Адмирале Горшкове" установили барную стойку для офицеров
Впервые за всю историю советского и российского флотов
Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал материал, в котором помимо всего прочего рассказал, что в рамках переоборудования советского авианесущего крейсера “Адмирал Горшков”, после которого он превратился в индийский Vikramaditya, впервые за все время существования как советского, так и российского флотов, в офицерской кают-компании установили полноценную барную стойку для офицеров.
”Индийские офицеры после вахты имеют полное право пропустить бокальчик виски или рома, не сходя с борта. Эта стойка стала одним из главных ноу-хау российских корабелов. До этого они ничего подобного не строили и в море не отправляли”, — поведал автор материала.
Напомним, что в марте 2018 года другой российской авианосец — “Адмирал Кузнецов”— стал лидером в рейтинге худших авианосцев планеты по версии издания The National Interest.