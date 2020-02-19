На переоборудованном советском "Адмирале Горшкове" установили барную стойку для офицеров

”Индийские офицеры после вахты имеют полное право пропустить бокальчик виски или рома, не сходя с борта. Эта стойка стала одним из главных ноу-хау российских корабелов. До этого они ничего подобного не строили и в море не отправляли”, — поведал автор материала.

Напомним, что в марте 2018 года другой российской авианосец — “Адмирал Кузнецов”— стал лидером в рейтинге худших авианосцев планеты по версии издания The National Interest.