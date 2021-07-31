На период летних каникул космический центр «Южный» устроил к себе на работу школьников и студентов

Наука и технологии
Сегодня в 16:42
На период летних каникул космический центр «Южный» устроил к себе на работу школьников и студентовНо только жителей Байконура
Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. На время летних каникул учащиеся школ, ВУЗов и средне-специальных учебных заведений, по желанию, трудоустроены в космическом центре «Южный» города Байконур.
Молодые люди занимаются благоустройством территории городских объектов «Южного», а также оказывают курьерские услуги. Как отмечается, это в основном юноши и девушки возрастом 16-18 лет. Для тех, кто ещё не достих совершеннолетия, предусмотрен сокращённый рабочий день, для совершеннолетних — полная занятость.
Также к уже занятым школьникам и студентам в августе присоединится ещё 21 школьник.