На период летних каникул космический центр «Южный» устроил к себе на работу школьников и студентов

Молодые люди занимаются благоустройством территории городских объектов «Южного», а также оказывают курьерские услуги. Как отмечается, это в основном юноши и девушки возрастом 16-18 лет. Для тех, кто ещё не достих совершеннолетия, предусмотрен сокращённый рабочий день, для совершеннолетних — полная занятость.

Также к уже занятым школьникам и студентам в августе присоединится ещё 21 школьник.