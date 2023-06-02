На Питерском форуме рассказали, как проходит цифровизация страны

На Питерском форуме рассказали, как проходит цифровизация страныОб этом рассказал генеральный директор «Цифровые платформы и решения Умного Города»
Не смотря на санкции, Россия продолжает двигаться в сторону цифровизации, о том как проходит этот путь рассказал Алексей голубев
Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), подразделение Госкорпорации «Росатом», приняла участие в Петербургском межрегиональном урбанистическом форуме «Устойчивое развитие Умного города на базе инновационных решений для современного образа жизни. Опыт Санкт-Петербурга».
Голубев Алексей, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» (часть РИР), выступил с темой «Умный город. Комплексные решения для цифровой трансформации». Он поделился с профессиональным сообществом обширным опытом компании, приведя примеры успешных инфраструктурных проектов и представив свой комплексный подход к цифровой трансформации на основе собственной методологии.
В своём выступлении Голубев подчеркнул важность объединённого комплексного подхода к развитию инфраструктуры и цифровизации городов для обеспечения устойчивого развития территории.
Наши решения в сфере цифровизации городской среды, ЖКХ и государственного управления применяются более чем в 100 городах России. Почти для каждой ситуации в нашем портфеле есть свое технологичное решение. Где-то необходимо начать с внедрения платформы «Умный город», где-то обратить особое внимание на повышение эффективности ресурсоснабжения, где-то на транспортную систему