На площадке Xiaomi по сбору средств представили настольную лампу со встроенным вентилятором

На странице продукта опубликована информация, из которой следует, что в лампе используются светодиоды температурой 4 000K — именно подобные источники света чаще всего используются при имитации естественного света. Что же до емкости аккумулятора светильника, то она составляет немалые 1 800 мАч. К сожалению, так и не известно, сколько устройство способно проработать от одного заряда без дополнительной подзарядки. Зато известна цена — за лампу попросят 14 долларов или чуть более 1 тыс рублей.