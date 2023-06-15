На ПМЭФ раздачу мороженного доверили роботу

На Петербургском экономическом форуме робот Монти радует посетителей мороженым, сообщает телеканал "360". Монти, который создан Мосгортрансом, сам готовит мороженое и кладет его в стаканчик, который затем доставляется клиенту на игрушечном вагончике, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Этот робот Монти очень продуктивен - за час он способен приготовить 120 порций мороженого. Гостям предлагаются три вида вкуснейших десертов: пломбир, мятное и пломбир с шоколадным сиропом, как рассказывает Telegram-канал Shot.

Петербургский экономический форум начался 14 июня и привлекает более 17 тысяч гостей из 130 разных стран. Это ожидается интересное событие, где участники смогут насладиться не только деловыми встречами, но и приятными сюрпризами, такими как мороженое от робота Монти.