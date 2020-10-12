На подлодке вблизи Великобритании начался пожар

Со слов очевидцев в соцсетях, над подлодкой можно заметить клубы дыма. Из этого были сделаны выводы, что возгорание произошло непосредственно на борту подводного транспорта. Также местные жители сообщили о шести замеченных неподалеку буксирах — их могли направить в район пожара для спасения экипажа подлодки.

Отметим, что на момент написания данного материала, в сети не было никаких данных о пострадавших во время возгорания. Также британское издание не привело никаких прочих подробностей об инциденте.