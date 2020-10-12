Наука и технологии
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На подлодке вблизи Великобритании начался пожар
Вроде как пострадавших нет
Британское издание Daily Mirror, ссылаясь на очевидцев, сообщило о начале пожара на подлодке, находящейся вблизи Великобритании. Согласно имеющимся данным, речь идет о судне, расположенном недалеко от города Хеленсборо на западе Шотландии.
Со слов очевидцев в соцсетях, над подлодкой можно заметить клубы дыма. Из этого были сделаны выводы, что возгорание произошло непосредственно на борту подводного транспорта. Также местные жители сообщили о шести замеченных неподалеку буксирах — их могли направить в район пожара для спасения экипажа подлодки.
Отметим, что на момент написания данного материала, в сети не было никаких данных о пострадавших во время возгорания. Также британское издание не привело никаких прочих подробностей об инциденте.