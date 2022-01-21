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На подсолнухах обнаружили невидимые для человеческого глаза узоры

И даже выяснили, для чего они нужны
Группа учёных из Университета Британской Колумбии в Канаде обнаружили необычный узор, расположенный на лепестках подсолнухов. Человеческий глаз самостоятельно не способен его увидеть.
На подсолнухах обнаружили невидимые для человеческого глаза узоры

Всё дело в том, что эти узоры ультрафиолетовые. Они необходимы для того, чтобы привлекать пчёл. При этом, согласно свежему исследованию, подобные «украшения» помогают растению реагировать на стрессы. Например, на засуху или экстремальные температуры.

Неожиданно мы заметили, что у подсолнухов, растущих в более сухом климате, были цветы с большими ультрафиолетовыми узорами. Мы обнаружили, что такие цветы способны более эффективно удерживать воду. Это говорит о том, что эти более крупные ультрафиолетовые узоры помогают растениям адаптироваться к этим более сухим условиям.

Марко Тодеско
Ведущий автор исследования

Обнаружить такую особенность удалось в процессе выращивания 2 тыс диких подсолнухов двух видов: в 2016 и 2019 годах. Тогда специалисты измерили ультрафиолетовые паттерны растений, проанализировали их геномы и пришли к выводу, что дикие подсолнухи, находящиеся в разных частях Северной Америки, имеют ультрафиолетовые узоры разных размеров.

Источник: ScienceDaily
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