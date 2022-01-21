На подсолнухах обнаружили невидимые для человеческого глаза узоры

Неожиданно мы заметили, что у подсолнухов, растущих в более сухом климате, были цветы с большими ультрафиолетовыми узорами. Мы обнаружили, что такие цветы способны более эффективно удерживать воду. Это говорит о том, что эти более крупные ультрафиолетовые узоры помогают растениям адаптироваться к этим более сухим условиям.