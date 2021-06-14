На пользователя Instagram подали в суд за признание в просмотре пиратского видео

На пользователя Instagram подали в суд за признание в просмотре пиратского видеоНо он сам к этому стремился, честно говоря
Инцидент начался с того, что в апреле 2021 года видеосервис Triller подал иск общей суммой в $100 млн. на сайты, которые незаконно транслировали боксёрский матч Джейка Пола против Бена Аскрена.
На этом правообладатели не остановились и рассказали, что из-за пиратов они лишились 2 млн. разовых покупок за просмотр. Triller пообещали подать в суд на 2 миллиона человек, но предусмотрели «амнистию» для зрителей пиратских онлайн-кинотеатров. Если же зритель пиратской трансляции сообщит о себе компании и переведёт ей $49.99, Triller откажется от судебного преследования.
Triller будет добиваться полного штрафа в размере 150 000 долларов США для каждого, кто просмотрел пиратскую трансляцию и отказался оплатить компенсацию.
После этого пользователи интернета ополчились против директора компании Triller, мультимиллионера и бизнесмена Райана Кавано, и начали оставлять под его аккаунтом в Instagram насмешливые комментарии.
Одним из желающих «потроллить» владельца видеосервиса стал Джеррен Сордс, житель штата Огайо. Он написал, что смотрел трансляцию бесплатно, а потом, в ответ на «Тогда напиши своё настоящее имя?» от владельца компании Triller, подтвердил, что это его настоящий аккаунт.
После этого парень получил повестку в суд за нарушение авторских прав, где в качестве доказательств компания Triller ссылается на его скриншоты с признанием нарушения.
Видеосервис потребовал возмещения убытков в размере до $10 000, компенсации расходов на юристов, а также до $150 000 за то, что « обвиняемый сознательно, умышленно и незаконно осуществлял доступ, получал, просматривал, распространял и / или отображал трансляцию»).
Эксперты отмечают, что шансов победить в суде у Triller немного, поскольку доказательства сложно назвать весомыми. Но прецедент такого суда может побудить остальных пиратов заплатить те самые $49.99, чтобы уберечься от расходов на судебные тяжбы.