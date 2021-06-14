На пользователя Instagram подали в суд за признание в просмотре пиратского видео

Инцидент начался с того, что в апреле 2021 года видеосервис Triller подал иск общей суммой в $100 млн. на сайты, которые незаконно транслировали боксёрский матч Джейка Пола против Бена Аскрена.

На этом правообладатели не остановились и рассказали, что из-за пиратов они лишились 2 млн. разовых покупок за просмотр. Triller пообещали подать в суд на 2 миллиона человек, но предусмотрели «амнистию» для зрителей пиратских онлайн-кинотеатров. Если же зритель пиратской трансляции сообщит о себе компании и переведёт ей $49.99, Triller откажется от судебного преследования.