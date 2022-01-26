На популярную образовательную платформу GeekBrains подали коллективный иск на 4,5 млн рублей

Сообщается, что Савеловский районный суд Москвы принял коллективный иск к образовательной платформе GeekBrains от студентов, интересы которых представляет компания DestraLegal.ru. Всего в иске участвует 31 студент GeekBrains с общей суммой требований 4,5 млн рублей.

По словам истцов, GeekBrains не производит возврат средств, в случае отказа от обучения на начальном этапе. DestraLegal.ru утверждает, что платформа, при обосновании отказа, ссылается на правила собственной оферты, которая противоречит закону, считают юристы.

Издание “Коммерсантъ” сообщило, что платформа GeekBrains не стала комментировать иск, однако заявила, что это обычная практика, что “кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно”.

Опрошенные “Коммерсантом” юристы считают, что у истцов высокие шансы на победу в споре.