На популярный на карантине сервис Zoom подали коллективный иск из-за утечки пользовательских видео

Так, в иске против компании Дрик обвинил как ее саму, так и ее высшие должностные в том, что они скрывали правду о недостатках в используемом сервисом шифровании, а также о несанкционированном разглашении личной информации пользователей, в том числе и крупнейшей социальной сети на планете Facebook.

Что интересно, данное разбирательство происходит на фоне уже разгорающегося скандала, связанного с тем, что на прошлой неделе стало известно об утечке тысяч видеороликов с Zoom, в которых можно встретить совершенно различный контент, начиная от записанных видеоуроков и заканчивая сеансами терапии и консультациями.