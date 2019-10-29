На порносайты будут пускать только после сканирования лица

Судя по имеющимся данным, система будет работать за счет сопоставления лица человека с фотографией на одном из его документов, таких как паспорт или водительские права. В итоге если будет выявлено, что пользователь не достиг необходимого для просмотра порно-роликов возраста, ему будет отказано в доступе к материалам для взрослых. По планам ведомства, новая система начнет работу уже до конца 2019 года.

”Система может помочь в проверке возраста, например, запретив несовершеннолетнему использовать водительские права родителей для обхода контроля проверки возраста”, — говорится в официальном заявлении МВД Австралии.