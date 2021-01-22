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Сегодня 08:10
На портале правовых актов РФ были установлены стандартные логин и пароль «admin/admin»
Сначала Nissan, теперь госсайт. Кто следующий забудет поменять информацию для входа?
В сети появилась информация о том, что на портале правовых актов РФ, где публикуются законы после подписания президентом страны, были установлены стандартные логин и пароль «admin/admin».
Нашёл эту уязвимость основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александр Литреев, передаёт Медиазона. Так, по словам специалиста, ему удалось зайти на сайт, используя дефолтную комбинацию для входа в учётную запись.
Это не единственный ресурс, у которого так. Как минимум у сайтов четырех федеральных служб и органов такая же проблема. Последствия применения таких вещей могут быть чудовищными. Александр Литреев
Напомним, что чуть ранее похожее сочетание логина и пароля было найдено на git-сервере Nissan. Из-за этого в сеть утекли исходные коды мобильного приложения компании и другие конфиденциальные данные.