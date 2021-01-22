На портале правовых актов РФ были установлены стандартные логин и пароль «admin/admin»

Нашёл эту уязвимость основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александр Литреев, передаёт Медиазона. Так, по словам специалиста, ему удалось зайти на сайт, используя дефолтную комбинацию для входа в учётную запись.

Это не единственный ресурс, у которого так. Как минимум у сайтов четырех федеральных служб и органов такая же проблема. Последствия применения таких вещей могут быть чудовищными. Александр Литреев

Напомним, что чуть ранее похожее сочетание логина и пароля было найдено на git-сервере Nissan. Из-за этого в сеть утекли исходные коды мобильного приложения компании и другие конфиденциальные данные.