На продаваемых в России смартфонах поисковик «Яндекс» будет установлен по умолчанию

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На продаваемых в России смартфонах поисковик «Яндекс» будет установлен по умолчаниюРадует, что хотя бы пока что не забрали возможность сменить его на что-то другое
В сети появилась информация о нововведении, которое коснётся устройств, продаваемых в России. Вступит оно в силу уже с 1 января 2022 года.
Так, российское Правительство утвердило «Яндекс» поисковиком по умолчанию на таких девайсах. А это значит, что все смартфоны, планшеты и т.д, которые будут продаваться в отечественных магазинах, вынуждены сделать именно этот поисковик используемым «из коробки».
Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» <...> используемой без дополнительных настроек (по умолчанию). Фрагмент текста постановления.
Напомним, что сам закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и прочие устройства вступил в силу ещё 1 апреля 2021 года. При этом ранее, в конце марта, ряд пользователей заявили о том, что на их смартфонах появились неудаляемые приложения от Яндекса.