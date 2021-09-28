На продаваемых в России смартфонах поисковик «Яндекс» будет установлен по умолчанию

Так, российское Правительство утвердило «Яндекс» поисковиком по умолчанию на таких девайсах. А это значит, что все смартфоны, планшеты и т.д, которые будут продаваться в отечественных магазинах, вынуждены сделать именно этот поисковик используемым «из коробки».

Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» <...> используемой без дополнительных настроек (по умолчанию). Фрагмент текста постановления.

Напомним, что сам закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и прочие устройства вступил в силу ещё 1 апреля 2021 года. При этом ранее, в конце марта, ряд пользователей заявили о том, что на их смартфонах появились неудаляемые приложения от Яндекса.