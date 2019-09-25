На работу в McDonald's можно устроиться через умного голосового ассистента Google

Новую услугу известной компании McDonald's под названием Apply Thru пользователи Google Assistant могут использовать просто начав разговор о ней. А владельцы Alexa могут напрямую попросить ее о помощи при устройстве в компанию. После данного этапа служба задаст несколько базовых вопросов, которые включают в себя имя, местоположение, а также область, в которой вам интересно было бы работать. Отмечается, что заполнить заявку придется все таки вручную, получив текстовое сообщение для завершения.

На данный момент услуга доступна в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Испании и Великобритании. Однако в ближайшее время компания сделает ее доступной и для других стран.