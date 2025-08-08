На Reddit высмеяли новый ИИ-поисковик, запущенный компанией Дональда Трампа

В сообщении о новом поисковике говорится, что его задача — сделать больше информации доступной для людей. Сейчас Truth Search AI тестируется в веб-версии платформы Truth Social — соцсети, принадлежащей Трампу. Скоро его можно будет использовать и в приложениях для смартфонов на Android и iOS.

«Мы рады сотрудничать с Truth Social, чтобы предоставить мощный искусственный интеллект аудитории, которая задаёт важные вопросы. Любопытство — движущая сила перемен, и искусственный интеллект Perplexity разработан для того, чтобы поощрять любознательность, предоставляя прямые и достоверные ответы с прозрачными ссылками, которые позволяют каждому копнуть глубже», — прокомментировал ситуацию руководитель по продажам Perplexity Дмитрий Шевеленко.

Однако люди по-разному отреагировали на перспективы использования Truth Search AI. Некоторые пользователи Reddit написали, что лучше будут использовать обычный Google или Bing от Microsoft. А некоторые заявили, что больше не будут пользоваться Perplexity из-за связи с Trump Media.