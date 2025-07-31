На рекламном щите Apple люди увидели пенис

На щите изображён дайвер с вытянутым пальцем. Вблизи картинка кажется милой и творческой, но издалека палец выглядит как неприличный символ. В соцсетях, особенно на Reddit, и в местных СМИ, пользователи начали обсуждать, не сделала ли Apple это специально — чтобы привлечь внимание.

Одни считают это простой промах дизайнеров. Другие — удачным маркетинговым трюком. Ведь в основе кампании лежит идея свободы творчества: снимай и рисуй что угодно.

Кроме того, споры в интернете — это бесплатная реклама. Щит, который увидели бы только жители Майами, теперь обсуждают по всему миру. Сама Apple никак не отреагировала на критику и не изменила макет.

Возможно, так и было задумано.