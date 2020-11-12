На родине PlayStation 5 провели лотерею на покупку консоли из-за ее дефицита

Так как Sony решила сделать упор при запуске нового продукта на онлайн-продажи, соблюдая таким образом все меры предосторожности, связанные с пандемией COVID-19, устройство было практически мгновенно раскуплено игроками, желающими приобрести PlayStation 5 на самом старте. А те продавцы, у которых консоль чудесным образом все же осталась, были вынуждены проводить розыгрыш права на приобретение игровой приставки.

На вторичном рынке цена PlayStation 5 прямо в день выхода увеличилась в два раза, относительно рекомендованной цены: 900 долларов с рук вместо 400-500 долларов у официалов, пишет Reuters.

Напомним, что в России старт продаж новенькой PlayStation состоится лишь 19 ноября 2020 года. Правда, еще неизвестно, хватит ли российских запасов приставки всем желающим или отечественным игрокам также придется поглядывать в сторону вторичного рынка.