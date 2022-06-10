Наука и технологии
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На Роспотребнадзор напали хакеры

Сейчас ведутся восстановительные работы
Официальный сайт Роспотребнадзора подвергся мощной DDos-атаке. Некоторое время ресурс ведомства был недоступен. Сейчас ведутся восстановительные работы.
На Роспотребнадзор напали хакеры

При попытке зайти на сайт выводилось сообщение сервера «403. ACCESS IS BLOCKED», что в переводе значит «Доступ заблокирован».

«Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DDoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу», — сообщили в ведомстве.

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