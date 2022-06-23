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На российские вузы напали хакеры из Европы и Северной Америки

Но все отражены
Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила о серии мощных хакерсаких атак на российские вузы. Атаки начались 20 июня — с началом приёмной кампании.
На российские вузы напали хакеры из Европы и Северной Америки

Сообщается, что служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети зафиксировала кибератаки из Европы и Северной Америки и заблокировала входящий трафик, чтобы снизить нагрузку на ресурсы учебных заведений. Это позволило организациям восстановить стабильную работу.

Отмечается, что на данный момент атаки продолжаются, но успешно отражаются специалистами НИКС.

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