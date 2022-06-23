На российские вузы напали хакеры из Европы и Северной Америки

Сообщается, что служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети зафиксировала кибератаки из Европы и Северной Америки и заблокировала входящий трафик, чтобы снизить нагрузку на ресурсы учебных заведений. Это позволило организациям восстановить стабильную работу.

Отмечается, что на данный момент атаки продолжаются, но успешно отражаются специалистами НИКС.