На российские вузы напали хакеры из Европы и Северной Америки

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На российские вузы напали хакеры из Европы и Северной АмерикиНо все отражены
Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила о серии мощных хакерсаких атак на российские вузы. Атаки начались 20 июня — с началом приёмной кампании.
Сообщается, что служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети зафиксировала кибератаки из Европы и Северной Америки и заблокировала входящий трафик, чтобы снизить нагрузку на ресурсы учебных заведений. Это позволило организациям восстановить стабильную работу.
Отмечается, что на данный момент атаки продолжаются, но успешно отражаются специалистами НИКС.