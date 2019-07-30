На российский центр военно-патриотического воспитания потратят 4 млрд рублей из бюджета

В подмосковном парке “Патриот”, принадлежащем Минобороне, построят новый центр военно-патриотической направленности для воспитания школьников. Называться новый центр будет “Авангард” и судя по планам Министерства обороны, раз в год учащиеся старших классов московских и подмосковных школ будут проходить там учебные военные сборы. Длиться одна такая “смена” будет ровно семь дней.

”Будет ли это (обучение) в рамках обязательной программы или добровольно, пока обсуждается”, — рассказал источник в Минобороны. Стоимость строительства нового центра составляет 4 млрд рублей, а осуществляться все это будет на деньги Москвы и Подмосковья — “по 2 млрд из каждого бюджета”.