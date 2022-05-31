На российский завод по производству роботов теперь можно попасть на экскурсию

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На российский завод по производству роботов теперь можно попасть на экскурсиюНа экскурсии покажут, как делают роботов
Российская компания «Промобот», которая специализируется на производстве сервисных роботов, начала водить экскурсии на свой завод, расположенный в Перми.
Чтобы попасть на производство, нужно заранее записаться на сайте компании и выбрать свободные даты. Экскурсии водят от 8 человек.
На заводе покажут, как роботов собирают, как машины двигаются и выполняют заложенные в них функции. Посетителям продемонстрируют процесс создания искусственной кожи, зубов и глаз.
Роботы «Промобот» уже работают в Испании — продают сим-карты, в Бразилии российские роботы рассказывают посетителям о достопримечательностях и туристических объектах.