На российский завод по производству роботов теперь можно попасть на экскурсию

Чтобы попасть на производство, нужно заранее записаться на сайте компании и выбрать свободные даты. Экскурсии водят от 8 человек.

На заводе покажут, как роботов собирают, как машины двигаются и выполняют заложенные в них функции. Посетителям продемонстрируют процесс создания искусственной кожи, зубов и глаз.

Роботы «Промобот» уже работают в Испании — продают сим-карты, в Бразилии российские роботы рассказывают посетителям о достопримечательностях и туристических объектах.