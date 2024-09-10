На российских автодорогах появится музыкальная разметка

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил о новом проекте, который предполагает создание музыкальной разметки на российских дорогах. Он отметил, что шумовые полосы, которые предупреждают водителей о возможном выезде на обочину, уже давно используются. Теперь же специалисты компании разработали специальное программное обеспечение, позволяющее создать эффект проигрывания музыкальных фрагментов, когда автомобили проезжают по такой разметке.

Петушенко добавил, что в этом году планируется протестировать новую разметку на одном из участков дороги М-11. Он уверен, что это новшество сделает поездки более интересными и повысит внимание водителей на трассе.

Музыкальная разметка уже используется в разных странах, включая Японию, Нидерланды и Венгрию. Этот опыт вдохновил «Автодор» на реализацию аналогичного проекта в России, что позволит сделать дороги не только безопаснее, но и более увлекательными для водителей.