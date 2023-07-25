На российских сайтах запретят регистрироваться с помощью зарубежных адресов e-mail

Эти поправки предлагаются к законопроекту, автором которого является член комитета по информполитике Антон Горелкин. Законопроект появился ещё в 2018 году и до настоящего времени никак не изменялся. Теперь же предлагаются изменения по части новостных агрегаторов.

Но для пользователей важными являются изменения в отношении регистрации на сайтах. Предлагается разрешить регистрацию на ресурсах, предполагающих такую возможность, только с российских адресов электронной почты и ещё четырьмя способами: по номеру телефона российского оператора, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему и через «иные информсистемы», владельцами которых являются граждане России, не имеющие гражданства другого государства, либо юрлица с долей иностранного участия менее 50%. Это VK и подобные соцсети.

Если поправки примут, закон ступит в силу с 1 декабря 2023 года.