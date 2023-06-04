На российских «Сити-фермах» начнут выращивать овощи, рыб и кроликов для горожан

Российские инженеры создали компактную городскую ферму, где можно выращивать овощи, рыбу и кроликов. Все эти компоненты объединены в одной системе, где продукты животных превращаются в удобрения для растений. Ферма полностью автоматизирована, и посещать её нужно всего раз в неделю. В будущем разработчики планируют добавить модули для выращивания грибов и улиток. Рестораны и предприятия общественного питания заинтересованы в использовании таких городских ферм для предложения свежих продуктов своим гостям.

Московские инженеры из Московского политехнического университета предложили новый подход к созданию городских ферм. Они разработали установку, которая объединяет модули для выращивания растений, рыб и животных в одной системе. Прототип фермы включает модули для выращивания зелени, кроликов и карпов. Благодаря эффективной переработке отходов, ферма минимизирует потери и повторно использует ресурсы. Большую часть времени система функционирует автоматически, требуя посещения только раз в неделю.

Городская ферма имеет компактные размеры: высоту 1,5 метра, ширину 1 метр и глубину около 50 сантиметров, но можно адаптировать под любые размеры. Все модули оснащены искусственным освещением, электронными датчиками для удалённого контроля и связью для передачи данных.

Для выращивания овощей используется гидропонная технология, где корни растений помещаются в трубы, через которые протекает питательная вода. Продукты жизнедеятельности рыб, богатые азотом, автоматически перерабатываются и используются в качестве питания для овощей. Вода и корм для кроликов и рыб подаются автоматически, а сухие отходы животных перерабатываются в компост. Установку можно подключить к водопроводу или заполнять водой вручную, и с помощью системы фильтрации можно создать замкнутый цикл использования ресурсов.

В дальнейшем ферма может использоваться для выращивания других животных, таких как перепелы или улитки, а также для выращивания грибов. Учёные также проводят эксперименты, изучая влияние различных условий на рост растений и оптимизацию системы. Разработчики сотрудничают с Научно-исследовательским центром экспериментального растениеводства «ЭКЗОБИО», который интересуется эффективными методами разведения кроликов.

Рестораны готовы использовать городские фермы, если продукция будет иметь высокое качество и необходимые документы и сертификаты. Гастроботаник Андрей Колодяжный подчёркивает интерес предприятий общественного питания к выращиванию овощей, грибов, кроликов и других продуктов.