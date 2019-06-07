На российских железных дорогах появится интернет вещей

В рамках Петербургского международного экономического форума «Российские железные дороги» и дочерняя компания Ростеха РТ-Инвест договорились о создании совместного предприятия, которое будет заниматься устройствами и технологиями интернета вещей.

Как отмечают компании, ключевые задачи совместного предприятия – импортозамещение и обеспечение безопасности при решении национальных задач по цифровизации и автоматизации транспортно-логистических процессов.

Отечественные устройства сети LPWAN XNB и технологии на базе IoT обеспечат систему мониторинга железнодорожных перевозок: контроль состояния путей и элементов подвижного состава, температуры рельсов, обрыва или обледенения контактной сети, мест пересечения с автомобильными дорогами и тому подобного. Разработки будут применяться и для регулярного отслеживания параметров состояния груза: давления, температуры, герметичности, передачи GPS/ГЛОНАСС-координат, оперативной сигнализации, сохранности пломб.