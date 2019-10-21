Наука и технологии
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На российской атомной подлодке произошел сбой во время учений
К счастью, обошлось без жертв
Российское издание Ведомости сообщило о том, что в ходе стратегических учений “Гром-2019” произошла нештатная ситуация с участием атомной подлодки.
Так, если верить журналистам, атомная подлодка К-44 “Рязань” произвела один единственный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, вместо запланированных двух. По итогу судно вернулось на военную базу с одной неотстрелянной ракетой. На данный момент причины, по которым подобное могло произойти, устанавливаются экспертами.
К слову, запуск данных ракет был нужен для продления их ресурса, но, судя по имеющейся информации, ресурс этот уже практически исчерпан. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, ракеты типа Р-29Р находятся на вооружении армии более 40 лет, а как известно, устаревшие ракеты довольно часто дают осечки.
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