На российском космодроме появится робот-охранник

Сообщается, что, в случае успешного тестирования, «Маркер» будет использоваться для охраны космодромов, а также любых инфраструктурных объектов. «Идёт отработка следующих технологий: автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры; выявление нарушителей периметра охраны, их идентификация и перехват; противодействие террористическим актам, борьба с БЛА», — приводит источник сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Как отмечается, в рамках проекта «Маркер» разработано пять различных платформ: три на гусеничном шасси и две — на колёсном. Тестируются как единичные передвижения платформы, так и в составе группы.