На российском сегменте МКС ускорилась утечка воздуха

На сегодняшний день, по словам приближенного к ситуации анонима, скорость утечки составляет около 1.4 кг в сутки, из-за чего даже был изолирован экипаж, пишет российское агентство РИА Новости. В свою очередь представители Роскосмоса уже заявили, что экипажу МКС ничего не угрожает.