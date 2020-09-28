Наука и технологии
Сегодня 16:06
На российском сегменте МКС ускорилась утечка воздуха
На данный момент говорится об ускорении в 5 раз
В сети появилась информация об ускорении на российском сегменте МКС утечки воздуха. При этом, судя по данным источников в ракетно-космической отрасли, ее причины до сих пор не были установлены.
Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза — до 540 граммов в сутки.
На сегодняшний день, по словам приближенного к ситуации анонима, скорость утечки составляет около 1.4 кг в сутки, из-за чего даже был изолирован экипаж, пишет российское агентство РИА Новости. В свою очередь представители Роскосмоса уже заявили, что экипажу МКС ничего не угрожает.