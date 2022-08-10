На российском заводе начали выпускать клавиатуры и мыши, на очереди — мониторы и ноутбуки

На данный момент предприятие уже может похвастаться первой выпущенной партией устройств. Её объём составил 5000 единиц комплектующих. При этом технический директор «Оптион» уже заявил, что в течение 2022 года планируется выпуск пробной партию мониторов и ноутбуков.

Сообщается, что в первое время предприятию понадобятся инвестиции в размере 800 млн рублей. При этом изначально в выпускаемых заводом ноутбуках планировалось использовать российские процессоры «Байкал». Но разрыв контрактов с тайваньской TSMC сделало подобное невозможным — было решено заменить отечественные чипы на китайские.

Отметим, что Ростов также рассматривается как площадка для изготовления и выпуска литий-ионных аккумуляторов.