На российскую радиоэлектронику нанесут экспериментальную маркировку

В России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года стартует эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, в частности, светотехнических товаров и их компонентов. Это решение, озвученное в постановлении правительства, предполагает добровольное участие в эксперименте со стороны производителей и других участников оборота продукции. Коды маркировки, предоставляемые бесплатно, планируется использовать для тестирования технологий идентификации товаров и определения необходимости введения обязательной маркировки светотехнической продукции.

Оператором эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), и в нем участвуют различные органы власти, участники рынка радиоэлектронной продукции, а также операторы информационных систем и фискальных данных. Заместитель генерального директора ЦРПТ, Реваз Юсупов, отмечает, что бизнес и крупные российские производители выступили инициаторами эксперимента. Одной из основных целей является борьба с контрафактом и поддержка отечественных производителей, которые сталкиваются с проблемой перепаковки иностранной продукции под российский бренд, что мешает развитию местной промышленности.

Мнение генерального директора ООО «ЛЕДЕЛ» Дениса Рябова подчёркивает, что маркировка не только защитит рынок от фальсификации, но и обеспечит правительство реальной информацией о ситуации на рынке, что позволит принимать оперативные меры в поддержку отечественных производителей. Кроме того, маркировка поможет выявлять схемы уклонения от налогов, способствуя наполнению бюджета.