На Rutube появилась возможность смотреть контент в формате сериала

Видеохостинг Rutube представил новую функцию, позволяющую пользователям загружать и смотреть контент в формате серий. Как сообщили в пресс-службе платформы, теперь авторы могут создавать свои собственные сериалы, загружая видео по сериям. Зрители, в свою очередь, смогут легко переключаться между сезонами и эпизодами прямо в плеере.

Если просмотр какого-либо эпизода был прерван, не беда! На главной странице Rutube появится специальная лента, которая поможет продолжить просмотр с того места, где вы остановились. Это сделает процесс более удобным и комфортным для пользователей.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно просто войти в свой аккаунт на Rutube. Обновлённый функционал доступен как на веб-версии, так и на Smart TV с платформой Android, так что наслаждаться любимыми сериалами теперь стало ещё проще.