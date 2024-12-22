На рынке появилась прозрачная зарядка на два устройства со встроенным кабелем

Опубликовано 22 декабря 2024, 00:451 мин.
На рынке появилась прозрачная зарядка на два устройства со встроенным кабелемУстройство рассчитано на зарядку двух гаджетов
Компания Sharge — производитель необычных для рынка аксессуаров, включая зарядные устройства, — представила новый прозрачный зарядник S4 GaN со встроенным кабелем USB-C, который прячется в корпусе. Зарядное устройство доступно в чёрном и белом цветах.
© Sharge
Устройство быстрой зарядки мощностью 65 Вт может заряжать одновременно два девайса, для этого аксессуар оснащён портами USB-C. Как отмечается, если подключены два гаджета, один будет заряжаться с мощностью 45 Вт, второй — 20 Вт.
Также известно, что S4 GaN поддерживает несколько протоколов зарядки, поэтому пригодится и для маломощных гаджетов наподобие беспроводных наушников.
Пока зарядник вышел на китайском рынке. Стоимость Sharge S4 GaN составляет 249 юаней — около $34. Предположительно, зарядка выйдет и на других рынках, но сроки пока неизвестны.