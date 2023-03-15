На сайте Apple появилась возможность созвониться с консультантом по видео для помощи в покупке iPhone

Новая функция под названием «Магазин со специалистом по видеосвязи» доступна ежедневно с 7 утра до 7 вечера по тихоокеанскому времени. Пока что, правда, речь идёт лишь о США — за пределами страны нововведение может появиться в ближайшее время.

Во время одностороннего видеосеанса сотрудник розничной сети будет находиться в кадре, показывая свой экран, но не сможет видеть покупателя.

Сообщается, что сотрудник Apple сможет рассказать покупателям о последних моделях и функциях iPhone, переходе на iOS, предложениях по обмену, акциях операторов связи и вариантах покупки смартфона.

Новая услуга появилась на фоне продолжающегося роста онлайн-продаж Apple: в IV квартале 2022 года данный сегмент составил 20% от общего дохода Apple.