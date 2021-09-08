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На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильма

Прямо как в самой первой части
Киноконцерн Warner Bros., в преддверии скорого выхода первого трейлера «Матрицы 4», создал интерактивный сайт. На нём пользователям предлагается выбрать синюю или красную таблетку.
На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильма

Что интересно, выбор и вправду имеет значение. В зависимости от того, какую пилюлю вы выберете, вам покажут разные «куски» грядущего рекламного ролика фильма.

На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильма

Стоит отметить, что интерактивность сайта проявляется не только в возможности выбора таблетки, но также и том, что диктор произносит точно то время, в которое вы смотрите тизер-трейлер. Эта же информация дублируется в самом ролике.

На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильма

Напомним, что премьера трейлера назначена на 9 сентября 2021 года. В российском прокате фильм будет называться «Матрица: Воскрешение», а его выход назначен на 22 декабря.