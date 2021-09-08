На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильма

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На сайте «Матрицы 4» предложили выбрать красную или синюю таблетку для просмотра первых кадров фильмаПрямо как в самой первой части
Киноконцерн Warner Bros., в преддверии скорого выхода первого трейлера «Матрицы 4», создал интерактивный сайт. На нём пользователям предлагается выбрать синюю или красную таблетку.
Что интересно, выбор и вправду имеет значение. В зависимости от того, какую пилюлю вы выберете, вам покажут разные «куски» грядущего рекламного ролика фильма.
Стоит отметить, что интерактивность сайта проявляется не только в возможности выбора таблетки, но также и том, что диктор произносит точно то время, в которое вы смотрите тизер-трейлер. Эта же информация дублируется в самом ролике.
Напомним, что премьера трейлера назначена на 9 сентября 2021 года. В российском прокате фильм будет называться «Матрица: Воскрешение», а его выход назначен на 22 декабря.