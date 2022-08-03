На самокаты в России установят защиту от поездок вдвоём

По правилам сервиса поездки вдвоём на одном самокате запрещены. Для контроля нарушений были разработаны алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном устройстве едут сразу два человека. Подобный контроль важен, потому что такие поездки небезопасны, особенно если едет ребёнок.

Особенность подхода Whoosh в том, что компания все технологические решения для сервиса микромобильности разрабатывает самостоятельно. Это даёт возможность максимально управлять самокатом, подключённым к шеринговой платформе Whoosh, и собирать большие массивы данных с датчиков на самокатах. Данные и особенный алгоритм анализа позволяют определить, сколько человек на самом деле едет на конкретном самокате. При этом технология сложнее, чем просто замер веса водителя, — во время движения учитываются различные параметры состояния самоката и поездки.

На данный момент идёт тестирование алгоритмов на нескольких десятках самокатов. И если эксперимент пройдёт успешно, технология контроля будет применяться на всём парке сервиса. В случае нарушений правил поездки будет применяться ограничение скорости, также пользователь будет получать уведомление о том, что так делать нельзя. В случае повторных нарушений может быть заблокирован аккаунт пользователя.

К тому же перед поездкой о том, что нельзя ехать вдвоём, пользователю рассказывает наклейка на самокате, а также обучение после установки приложения. Кроме того, пользователи могут изучить подробные правила в Школе вождения электросамокатов, которую запустил Whoosh — на сайте или в приложении. Любой желающий может узнать или повторить правила безопасности и этики поездок, и даже получить промокод со скидкой на поездки.

«Один из самых сложных вопросов — понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Скорее всего мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт», — рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.