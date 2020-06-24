На Samsung подали в суд сразу в двух странах за нарушение патентов

В качестве истца выступает компания JOLED, которая сообщила о том, что Samsung Electronics, Samsung Display и Samsung Electronics America связаны с нарушением ее патентов. По словам ее представителей, в компании рассчитывают на судебный запрет на нарушение патента, а также возмещение понесенного ущерба.

JOLED также рассказала, что Samsung нарушила целый набор патентов (EP 3 232 429 B1 и EP 3 407 340 B1) при производстве смартфонов линейки Galaxy. Стоит отметить, что JOLED является компанией, которая в 2015 году была создана путем объединения подразделений Sony и Panasonic, занимавшихся разработкой дисплеев OLED.